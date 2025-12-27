В Госдуме анонсировали рост декретных выплат работающим матерям

Сумма декретных выплат для работающих матерей в следующем году вырастет максимум до 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
— Базой для расчета остается средний дневной заработок за два предшествующих года. Общая сумма выплат при обычных родах (140 дней) достигнет 955 836 рублей, при осложненных родах (156 дней) —1 065 074 рублей, при многоплодной беременности (194 дня) — 1 324 515 рублей, — сказал Говырин, его слова передает ТАСС.
Ранее он сообщил, что в 2026 году повышение пенсий пройдет по стандартному календарю. По его словам, речь идет о выплатах по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.
Стало известно, что для самозанятых граждан с 2026 года вводится новый механизм добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.
Минимальный размер страховой пенсии по старости в России превысит в 2026 году 14 тысяч рублей. Для назначения такой пенсии человек должен достичь пенсионного возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа.