Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермякам предлагают попробовать себя в роли музейных реставраторов

Пермский краеведческий музей представил интерактивный сувенир, который позволит каждому попробовать себя в роли реставратора. Специально разработанный набор, приуроченной к выставке «Обыкновенное чудо реставрации», содержит все необходимое для самостоятельного восстановления оригинальной почтовой открытки второй половины XX века.

Краеведческий музей выпустил интерактивный набор к выставке о реставрации.

Пермский краеведческий музей представил интерактивный сувенир, который позволит каждому попробовать себя в роли реставратора. Специально разработанный набор, приуроченной к выставке «Обыкновенное чудо реставрации», содержит все необходимое для самостоятельного восстановления оригинальной почтовой открытки второй половины XX века.

«Пермский краеведческий музей выпустит необычный сувенир — набор для самостоятельной реставрации старинной открытки. Можно попробовать себя в роли реставратора, поработать с бумагой и понять, из каких этапов складывается реставрационный процесс», — сообщает издание «Текст».

Уточняется, что в коробочке покупатель найдет оригинальную открытку с разным сюжетом — от новогоднего до художественного, а также реставрационные материалы: кисть, специальный клей, ластик и пошаговую инструкцию, составленную так, чтобы процесс был максимально приближен к реальной практике. Наборы будут продавать в Доме Мешкова по цене 350 рублей, их тираж будет ограничен.