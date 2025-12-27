Пермякам предлагают попробовать себя в роли музейных реставраторов

Краеведческий музей выпустил интерактивный набор к выставке о реставрации.
Пермский краеведческий музей представил интерактивный сувенир, который позволит каждому попробовать себя в роли реставратора. Специально разработанный набор, приуроченной к выставке «Обыкновенное чудо реставрации», содержит все необходимое для самостоятельного восстановления оригинальной почтовой открытки второй половины XX века.
«Пермский краеведческий музей выпустит необычный сувенир — набор для самостоятельной реставрации старинной открытки. Можно попробовать себя в роли реставратора, поработать с бумагой и понять, из каких этапов складывается реставрационный процесс», — сообщает издание «Текст».
Уточняется, что в коробочке покупатель найдет оригинальную открытку с разным сюжетом — от новогоднего до художественного, а также реставрационные материалы: кисть, специальный клей, ластик и пошаговую инструкцию, составленную так, чтобы процесс был максимально приближен к реальной практике. Наборы будут продавать в Доме Мешкова по цене 350 рублей, их тираж будет ограничен.