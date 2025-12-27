Пермякам предлагают попробовать себя в роли музейных реставраторов

Уточняется, что в коробочке покупатель найдет оригинальную открытку с разным сюжетом — от новогоднего до художественного, а также реставрационные материалы: кисть, специальный клей, ластик и пошаговую инструкцию, составленную так, чтобы процесс был максимально приближен к реальной практике. Наборы будут продавать в Доме Мешкова по цене 350 рублей, их тираж будет ограничен.