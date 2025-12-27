В ХМАО восхитились редким природным явлением. Видео

В ХМАО заметили в небе сразу два солнца.
В ХМАО заметили редкое природное явление — так называемые «два солнца». В ясном северном небе появились яркие светящиеся объекты рядом друг с другом — так называемый паргелий, один из самых распространенных элементов гало. Соответствующие кадры в соцсетях опубликовал очевидец.
«Вот солнце, а вот это его отражение в небе. Два солнца! Очень необычно. Еще и радуга», — опубликовал видео очевидца telegram-канал ГлавМедиа. В подписи к ролику уточняется, что запись сделал «жизнерадостный подписчик», который прислал кадры в редакцию.
На видео мужчина ведет автомобиль и комментирует происходящее, не скрывая своего удивления. В объектив попадает заснеженная трасса и низкое зимнее солнце, рядом с которым заметно второе яркое пятно.
Такой оптический эффект в атмосфере возникает, когда солнечный свет преломляется в ледяных кристаллах в верхних слоях воздуха. При этом рядом с настоящим солнцем появляются его яркие «двойники» и цветные засветки, напоминающие фрагменты радуги.
Метеорологи ранее поясняли, что паргелий чаще всего можно заметить в морозную погоду при малой облачности, особенно в северных регионах. Обычно он держится в небе недолго и быстро меняет яркость.
Как сообщало URA.RU, подобный эффект наблюдали в Челябинске и Екатеринбурге. Жители регионов также делились кадрами в соцсетях.