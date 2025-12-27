Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО восхитились редким природным явлением. Видео

В ХМАО заметили редкое природное явление — так называемые «два солнца». В ясном северном небе появились яркие светящиеся объекты рядом друг с другом — так называемый паргелий, один из самых распространенных элементов гало. Соответствующие кадры в соцсетях опубликовал очевидец.

В ХМАО заметили в небе сразу два солнца.

В ХМАО заметили редкое природное явление — так называемые «два солнца». В ясном северном небе появились яркие светящиеся объекты рядом друг с другом — так называемый паргелий, один из самых распространенных элементов гало. Соответствующие кадры в соцсетях опубликовал очевидец.

«Вот солнце, а вот это его отражение в небе. Два солнца! Очень необычно. Еще и радуга», — опубликовал видео очевидца telegram-канал ГлавМедиа. В подписи к ролику уточняется, что запись сделал «жизнерадостный подписчик», который прислал кадры в редакцию.

На видео мужчина ведет автомобиль и комментирует происходящее, не скрывая своего удивления. В объектив попадает заснеженная трасса и низкое зимнее солнце, рядом с которым заметно второе яркое пятно.

Такой оптический эффект в атмосфере возникает, когда солнечный свет преломляется в ледяных кристаллах в верхних слоях воздуха. При этом рядом с настоящим солнцем появляются его яркие «двойники» и цветные засветки, напоминающие фрагменты радуги.

Метеорологи ранее поясняли, что паргелий чаще всего можно заметить в морозную погоду при малой облачности, особенно в северных регионах. Обычно он держится в небе недолго и быстро меняет яркость.

Как сообщало URA.RU, подобный эффект наблюдали в Челябинске и Екатеринбурге. Жители регионов также делились кадрами в соцсетях.