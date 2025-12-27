Говырин: Размер маткапитала на первого ребенка в 2026 году составит 737 тысяч рублей

Размер материнского капитала в следующем году составит около 737 тысяч рублей на первого ребенка и около 974 тысяч — на второго, если средства за первого не получали. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
— С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, — 974 189 рублей, — передает слова Говырина РИА Новости.
Появление в семье малыша — решение, которое требует должной финансовой подготовки. Государство оказывает поддержку в этом вопросе. Какие меры поддержки матерей существуют сейчас в России — в материале «Вечерней Москвы».
Говырин также рассказал, что сумма декретных выплат для работающих матерей в следующем году вырастет максимум до 1,3 миллиона рублей. При этом общая сумма выплат при обычных родах достигнет 955 836 рублей.
11 декабря президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6 процента, что выше уровня инфляции. По его словам, социальные пенсии повысят с 1 апреля.