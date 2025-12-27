Прямой потомок Екатерины II заявил, что считает себя русским и останется в России

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги, переехавший в Санкт-Петербург, заявил в интервью РИА Новости, что считает себя русским и не планирует возвращаться в Европу или США, где он родился. Обладая двойным гражданством, он подчеркнул, что Россия переживает период расцвета, и он намерен остаться в стране, которую искренне любит.
Калагеорги отметил, что всегда ощущал себя коренным русским человеком, что иногда приводило к конфликтам со сверстниками во время учёбы в американской школе. При этом он не сталкивается с предвзятым отношением в России из-за своего американского происхождения.
По его мнению, обычные американцы не испытывают неприязни к русским, а россияне, в свою очередь, относятся к жителям США достаточно толерантно, иногда позволяя себе добродушные шутки, но не воспринимая их как серьёзную угрозу.
Ранее сообщалось, что потомок Екатерины II решил заняться в Санкт-Петербурге бизнесом.
