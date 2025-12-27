Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми

В разработанном для педагогов документе говорится, что задача учителя в такой ситуации — «не подавить ученика, чтобы не закрепить силовую модель поведения, а помочь справиться с этим состоянием, снизить злость и агрессию в моменте». Для этого педагогам советуют восстановить самоконтроль (сделать несколько вдохов, принять устойчивую позу, коснуться спиной опоры). В инструкции подчеркивается, что в любой ситуации учителя должны действовать в правовом поле, не применять физическую силу, не кричать и не переходить на личности. Агрессия учащегося может быть связана как со сложностями в социализации, так и в копировании взрослых или в проблемах дома, а грубость иногда бывает сигналом внутреннего кризиса, напоминают авторы документа. В конфликте учитель должен сохранять самообладание, а не стремиться победить в споре с учеником.