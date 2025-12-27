Сотрудники Госавтоинспекции Уфы пресекли 339 нарушений правил дорожного движения

За минувшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 67 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек. Было выявлено 339 нарушений Правил дорожного движения. Среди них 7 случаев нарушения правил использования ремней безопасности, 20 фактов невыполнения требования уступить дорогу пешеходам и 11 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.
К ответственности также привлечены 25 пешеходов. Задержаны 6 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, ещё 4 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
