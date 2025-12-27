В Кургане температура в новогодние праздники будет выше нормы

Сильных морозов в Кургане в новогодние каникулы не ожидается.
С 29 декабря по 10 января в Кургане прогнозируется умеренно теплая погода с температурой на 2−3 градуса выше климатической нормы. Сильные и длительные морозы в новогодние каникулы не ожидаются. Об этом сообщают синоптики.
«1 января сохранится теплая погода: ночью −10…−12 градусов, днем −4…−6. В течение новогодних каникул умеренно теплый характер погоды сохранится. Длительные и сильные морозы не прогнозируются», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
До наступления Нового года в Кургане еще выпадет снег. 29 и 30 декабря ожидаются снегопады, суммарно может выпасть до 7−10 см снега. Средняя температура будет на 2−3 градуса выше климатической нормы.
Ранее синоптики сообщали, что в Кургане новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января будет относительно теплой, с температурой около −4 градусов и снегом. При этом ранее в декабре прогнозировались резкие колебания температуры от −4 до −31 градуса.