Соседов высказался о возвращении Урганта на телевидение

Иван Ургант может вернуться на ТВ в 2026 году.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил о возможном возвращении телеведущего Ивана Урганта в эфир федеральных каналов в 2026 году. Об этом он рассказал журналистам. По словам критика, шоумен ожидает «высокого позволения», чтобы вновь выйти на экран.
«Думаю, вернется на Первый канал. Но, собственно, какая разница? Телевидение наше курируется администрацией президента. Если будет разрешено там вернуть Урганта, то какая разница, на какой канал», — сказал Соседов в интервью «Газете.ру».
Он также высказался о новом шоу Урганта в интернете. Критик отметил, что не удивился его запуску и напомнил, что артист активно выступает вне телевидения. По его данным, ведущий ведет корпоративные мероприятия в России и за рубежом, сотрудничает с крупными компаниями и получает высокий гонорар. Соседов подчеркнул, что Ургант «не бедствует», а его востребованность у зрителей и заказчиков, по мнению критика, остается высокой.
Накануне Ургант анонсировал свое новое шоу на youtube-канале «Живой Ургант». Оно будет состоять из материалов, которые телеведущий наснимал за последний год своих путешествий. До этого Ургант долгое время вел программу «Вечерний Ургант» на Первом канале.