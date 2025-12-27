Жена Цекало Дарина Эрвин снялась в смелой рождественской фотосессии

Ранее звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс впервые за полгода поделилась личными кадрами с отдыха. 28-летняя актриса выложила фото и видео с отдыха на Сардинии, которые мгновенно разошлись по соцсетям. На кадрах актриса полностью обнажённая заходит в воду. Отдых проходил в эко-ретрите Su Ferreri Retreat, ориентированном на «медленную жизнь»: йога на рассвете, пешие маршруты, сауны и органическое питание. Стоимость проживания — от 500 евро за ночь.