Жена Цекало Дарина Эрвин снялась в смелой рождественской фотосессии

«Всё ещё не могу поверить, что его больше нет. В этом году мы будем отмечать 797-е Рождество без Чингисхана», — написала Эрвин.
Дарина Эрвин сочетает карьеру модели и художницы, ведёт личный блог и активно демонстрирует свои проекты подписчикам. Публикация с праздничной фотосессией собрала многочисленные комментарии, пользователи отметили внешний вид и фигуру модели, не углубляясь в исторический контекст подписи к снимкам.
Супруги Цекало и Эрвин находятся в браке с 2019 года и проживают в США, периодически посещая Россию.
Ранее звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс впервые за полгода поделилась личными кадрами с отдыха. 28-летняя актриса выложила фото и видео с отдыха на Сардинии, которые мгновенно разошлись по соцсетям. На кадрах актриса полностью обнажённая заходит в воду. Отдых проходил в эко-ретрите Su Ferreri Retreat, ориентированном на «медленную жизнь»: йога на рассвете, пешие маршруты, сауны и органическое питание. Стоимость проживания — от 500 евро за ночь.
