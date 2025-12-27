Как наказать работодателя, который вызывает работать в праздники, но отказывается платить в двойном размере — советы юриста

Он напомнил, что ст. 153 ТК РФ устанавливает оплату работы в выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере. По желанию сотрудника ему также может быть предоставлен другой день отдыха — тогда работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.