Как наказать работодателя, который вызывает работать в праздники, но отказывается платить в двойном размере — советы юриста

Он напомнил, что ст. 153 ТК РФ устанавливает оплату работы в выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере. По желанию сотрудника ему также может быть предоставлен другой день отдыха — тогда работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Ключевые слова здесь — «по желанию работника». Это означает, что именно работник решает, что ему нужно: двойная оплата или отгул. Работодатель не вправе навязывать ту или иную форму компенсации.
Владимир Гартман.
Юрист АБ «Михальчик и партнёры».
Если работодатель настаивает на отгуле вместо двойной оплаты, он нарушает право работника на выбор формы компенсации, а если при этом работнику выплачивается только одинарная ставка без его согласия на отгул — это неполная выплата.
Первое, что нужно сделать работнику, — зафиксировать свой выбор письменно. Нужно подать заявление с формулировкой: «Прошу оплатить работу в выходной день (указать дату) в двойном размере в соответствии со ст. 153 ТК РФ. От предоставления другого дня отдыха отказываюсь». Заявление лучше подать через канцелярию с отметкой о принятии на своём экземпляре или направить заказным письмом с уведомлением.
Если работодатель отказывает, подать жалобу в Государственную инспекцию труда. Параллельно можно обратиться в прокуратуру. Далее, если деньги так и не выплатили, обращаться в суд. Срок исковой давности по спорам о невыплате заработной платы — один год со дня установленного срока выплаты. Госпошлину работники по трудовым спорам не платят.
За неполную выплату заработной платы предусмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ: для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
Помимо штрафов работодатель обязан выплатить работнику недоплаченную сумму с процентами — не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки. Также работник вправе требовать компенсацию морального вреда, заключил юрист.
