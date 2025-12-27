«Подразделения ВСУ, которые сейчас непосредственно находятся в Андреевке, могли бы много рассказать о преступных приказах, которые отдаёт военное украинское командование. Киев всё это тщательно скрывает и делает всё возможное, чтобы информация не дошла до мировой общественности, в том числе и о зверствах по отношению к мирным жителям: мародёрствах, убийствах, грабежах», — сказал Липовой.