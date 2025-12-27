На сумском направлении российская армия активизировала наступление. Штурмовые группы, в частности, ведут продвижение в районе Андреевки. В селе засели боевики из отрядов спецбатальона ВСУ «Шквал». Чтобы остаться в живых, они хотят отойти на другие позиции или сдаться в плен. Однако киевский режим под страхом смерти запретил им это делать. О ситуации в данном районе aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Бросают в «мясные штурмы».
«В ВСУ много звучных подразделений: “Шквал”, “Скала”, “Гром”. Такие названия, по задумке противника, должны мотивировать бойцов, которые в них состоят, к решительным действиям. Но как бы ни называли горшок, он все равно в печь попадет. Поэтому то, что отряды “Шквала” попали в окружение и хотят сдаться, не является единичным примером», — сказал Липовой.
При этом генерал-майор констатировал, что вопрос здесь в другом.
«Вопрос в том, что командование ВСУ запретило им сдаваться, запретило думать даже об отходе. Это еще раз подтверждает: киевский режим готов бросать в “мясные штурмы” людей только ради того, чтобы ненадолго замедлить продвижение российских войск», — подытожил Липовой.
Заградотряды ВСУ стреляют по своим «побратимам».
Отойти на безопасные позиции украинским военным не дают заградотряды, сформированные из особо мотивированных и идейных боевиков, отметил генерал-майор.
«Под Андреевку присланы бандиты из “Азова”*, “Кракена”* и других подобных формирований, прославившихся жестокостью и отъявленной местью к местному населению: они приходили и уничтожали всех тех, кто смотрел в сторону России. Националисты не дают никаких шансов выжить “побратимам”, пресекая шквалом огня из орудий и дронов все их попытки отступить или сдаться в плен», — сказал Липовой.
ВСУ в Андреевке обречены.
Село Андреевку украинская армия в скором времени сдаст, как это происходит с сотнями других населенных пунктов. Причем противник, как всегда, понесет огромные потери, констатировал генерал-майор.
«Подразделения ВСУ, которые сейчас непосредственно находятся в Андреевке, могли бы много рассказать о преступных приказах, которые отдаёт военное украинское командование. Киев всё это тщательно скрывает и делает всё возможное, чтобы информация не дошла до мировой общественности, в том числе и о зверствах по отношению к мирным жителям: мародёрствах, убийствах, грабежах», — сказал Липовой.
Поэтому, пояснил генерал-майор, рядовым бойцам ВСУ не дадут ни сдаться в плен РФ, ни выжить.
«Их уже помножили на ноль, списали со счетов. И сейчас просто продлевают их агонию, но так, чтобы в итоге не выжили и не рассказали, что творит украинское командование и киевский режим», — подытожил Липовой.
*Запрещённые в России террористические организации.