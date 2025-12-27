ИКИ РАН: самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце

Учёные отметили, что сегодняшняя вспышка и та, что была 8 декабря, произошли, вероятно, в одной и той же области Солнца, которая в начале декабря находилась на западном краю. За это время Солнце совершило примерно две трети оборота вокруг своей оси, и тот же центр активности снова появился на видимой с Земли стороне — теперь на восточном краю.