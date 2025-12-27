ИКИ РАН: самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла самая мощная вспышка с 8 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
27 декабря рано утром по московскому времени на восточном краю Солнца была зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1, мощность которой составляет около 50% от предела высшего класса X.
Максимальное излучение было зафиксировано в 04:50 по мск.
Учёные отметили, что сегодняшняя вспышка и та, что была 8 декабря, произошли, вероятно, в одной и той же области Солнца, которая в начале декабря находилась на западном краю. За это время Солнце совершило примерно две трети оборота вокруг своей оси, и тот же центр активности снова появился на видимой с Земли стороне — теперь на восточном краю.
Специалисты прогнозируют, что пик вспышечной активности может совпасть с новогодними праздниками. Однако на данный момент вероятность возникновения магнитных бурь и ярких полярных сияний в ночь на Новый год считается низкой из-за значительного расстояния активных областей от линии «Солнце-Земля».
Напомним, что солнечная вспышка — это мощный выброс энергии, возникающий при высвобождении энергии из перекрученных магнитных полей. Этот процесс генерирует поток излучения во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до гамма-лучей. Самые сильные вспышки могут вызывать радиопомехи на Земле и приводить к длительным магнитным бурям.