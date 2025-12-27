Продлить водительские права в новогодние праздники можно будет с 3 или 4 января

Истекшие водительские удостоверения можно будет заменить с 3 или 4 января 2026 года. Однако график работы регистрационно-экзаменационных подразделений нужно уточнять. Об этом сообщили в МВД.
Речь идет о документах, автоматическое продление которых в России завершается 31 декабря.
При этом в столице МРЭО будут работать 3, 9 и 10 января с 09:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00. В Санкт-Петербурге отделения будут работать 3 января.
— Дни с 4 по 8 января 2026 года вновь будут нерабочими для всех регистрационно-экзаменационных подразделений, — передает сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РФ разработало ряд изменений в правилах проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Так, с 1 марта 2027 года все медицинские справки, выдаваемые водительскими комиссиями, переведут в электронный вид.
