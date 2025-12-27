Новый мэр Красноярска посетовал на машины, которые мешают убирать снег во дворах

Он поручил наладить информирование жителей и взаимодействие с ГАИ, чтобы решить вопрос.
Как написал новый глава города в своих соцсетях, поводом стала жалоба жителя с Взлётки, где из-за машин не могли очистить улицу Октябрьскую. Верещагин отметил, что сегодня техника вышла на уборку, но многие машины так и не убрали. «Возможно, не до всех дошло предупреждение с просьбой не парковаться», — написал мэр.
Он признал, что аналогичная ситуация возникает и в других районах — в Покровке, на Пашенном и в Тихих Зорях. «Поручил проработать межведомственное взаимодействие, в том числе с ГАИ, и точное информирование жителей. И тут важно, чтобы красноярцы шли навстречу», — заявил Верещагин.
Мэр подчеркнул, что такие проблемы нужно решать системно, а не каждый раз в «ручном режиме».