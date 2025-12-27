Новый мэр Красноярска посетовал на машины, которые мешают убирать снег во дворах

Как написал новый глава города в своих соцсетях, поводом стала жалоба жителя с Взлётки, где из-за машин не могли очистить улицу Октябрьскую. Верещагин отметил, что сегодня техника вышла на уборку, но многие машины так и не убрали. «Возможно, не до всех дошло предупреждение с просьбой не парковаться», — написал мэр.