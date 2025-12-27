Жителям Большеречья выплатили 17,2 млн рублей на газификацию домов

В Большереченском районе Омской области подведены промежуточные итоги реализации программы социальной поддержки на догазификацию. По данным территориального штаба по газификации, в 2025 году жителям района уже выплачено 17,2 миллиона рублей компенсаций за подключение домовладений к газу.
Обращения поступили от жителей села Большеречье, а также населенных пунктов Курносово и Шипицыно, Гущино и Кирсановка. В настоящее время рассматриваются еще 13 заявок на получение выплат.
Как напомнили в правительстве Омской области, в регионе действуют меры поддержки для 36 льготных категорий граждан, имеющих право на компенсацию расходов на догазификацию. Кроме того, девять категорий могут рассчитывать на субсидию, покрывающую не только подключение к газовой сети, но и монтаж внутридомового оборудования — включая покупку газовых плит, котлов и счетчиков.
Среди тех, кто имеет право на господдержку, — участники и семьи участников специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные и малоимущие семьи, граждане с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и другие категории, определенные региональным законодательством.
