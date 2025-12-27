Жителям Большеречья выплатили 17,2 млн рублей на газификацию домов

Как напомнили в правительстве Омской области, в регионе действуют меры поддержки для 36 льготных категорий граждан, имеющих право на компенсацию расходов на догазификацию. Кроме того, девять категорий могут рассчитывать на субсидию, покрывающую не только подключение к газовой сети, но и монтаж внутридомового оборудования — включая покупку газовых плит, котлов и счетчиков.