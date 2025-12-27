Ричмонд
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о временном прекращении боевых действий

Режим прекращения огня между Таиландом и Камбоджей будет действовать в течение трех дней.

Источник: Комсомольская правда

Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о временном прекращении боевых действий. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Согласно договоренностям, режим прекращения огня будет действовать в течение трех дней. Его дальнейшее продление потребует одобрения Совета национальной безопасности.

«Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и министр обороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря», — сказано в сообщении телеканала.

По данным Thai PBS, переговоры проходили в напряженной обстановке, поскольку обе стороны пытались отстоять свои интересы. Итоговый документ стал уже шестой попыткой достичь устойчивого мирного урегулирования между странами.

Соглашение вступает в силу в субботу, 27 декабря.

Напомним, две страны более века оспаривают суверенитет над участками вдоль своей общей границы. В ноябре этого года Таиланд приостановил действие мирного договора с Камбоджей из-за двух пострадавших от взрыва мины на границе.

Очередная эскалация конфликта началась 7 декабря. Столкновения разгорелись рано в районе Чонг Ан Ма. В ходе артобстрела один тайский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.