В Ростовской области за сутки в пожарах погибли два человека

В Ростовской области за сутки потушили 14 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшие сутки, 26 декабря, в пожарах погибли лва человека. Об этом сообщили в региональном Telegram-канале МЧС.

— Кроме того, в пятницу специалисты ликвидировали 14 техногенных пожаров, — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, за сутки спасатели выезжали на пять ДТП. В работе участвовали 172 человека и 43 единицы техники.

Ранее в МЧС рассказали со, что ночью в центре Ростова-на-Дону тушили пожар на кровле двухэтажного многоквартирного дома на площади 500 кв. метров. Тогда эвакуировали четверых жильцов, пострадавших не было.

