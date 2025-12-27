Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный ветер и мокрый снег ожидается в Беларуси в субботу

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Облачная с прояснениями погода установится в Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 78% 752 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.by

Усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с ожидается в Беларуси 27 декабря в дневные часы, сообщили синоптики.

Днем ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах метель, а по северу — сильный снег. Утром местами возможен слабый туман, на дорогах гололедица.

Температура воздуха составит от −1 до +4 °С. Ветер северо‑западный и западный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем — до 20 м/с.

В пресс-службе МЧС уточнили, что непогода затронет большую часть территории страны и может привести к повреждению линий электропередач, обрушению слабых конструкций и падению деревьев. Жителям рекомендуют быть осторожными и избегать нахождения рядом с неустойчивыми сооружениями.

Какая погода будет в воскресенье?

В воскресенье, 28 декабря, ожидается мокрый снег, ночью на юго-западе и юге — с дождем, в отдельных районах — метель и налипание мокрого снега. В течение суток температура будет находиться в пределах от −4 до +2°С.