Сильный ветер и мокрый снег ожидается в Беларуси в субботу

Усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с ожидается в Беларуси 27 декабря в дневные часы, сообщили синоптики.
Днем ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах метель, а по северу — сильный снег. Утром местами возможен слабый туман, на дорогах гололедица.
Температура воздуха составит от −1 до +4 °С. Ветер северо‑западный и западный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем — до 20 м/с.
В пресс-службе МЧС уточнили, что непогода затронет большую часть территории страны и может привести к повреждению линий электропередач, обрушению слабых конструкций и падению деревьев. Жителям рекомендуют быть осторожными и избегать нахождения рядом с неустойчивыми сооружениями.
Какая погода будет в воскресенье?
В воскресенье, 28 декабря, ожидается мокрый снег, ночью на юго-западе и юге — с дождем, в отдельных районах — метель и налипание мокрого снега. В течение суток температура будет находиться в пределах от −4 до +2°С.