В Нижегородской области усилят противоэпидемические мероприятия по гриппу

Роспотребнадзор, учитывая рост заболеваемости гриппом, обратился к медикам Нижегородской области с призывом усилить меры по борьбе с распространением инфекции, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
За последнюю неделю отмечен подъём заболеваемости на 21 процент. Превышение эпидемиологических порогов отмечено во всех возрастных группах.
За прошедшую неделю лабораторные исследования выявили двукратное увеличение числа подтверждённых случаев гриппа.
Тем не менее, так называемый «гонконгский» штамм, который сейчас вызывает опасения у населения, не демонстрирует повышенной агрессивности, а также способности вызывать тяжёлые формы заболевания.
Кроме того, специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» не обнаружили у него устойчивости к ныне существующим противовирусным препаратам.