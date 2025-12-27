Ричмонд
Мэр Уфы поздравил спасателей с профессиональным праздником

В Уфе спасателей поздравили с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил спасателей с их профессиональным праздником. Он отметил, что сотрудники этой службы первыми оказываются в сложных и опасных ситуациях, выполняя свою работу ежедневно.

— Отвага, самоотверженность, готовность рискнуть собственной жизнью ради спасения других — это те качества, которые вы демонстрируете каждый день. Спасибо за нелегкий, но такой важный труд. Желаю крепкого здоровья и успехов в вашей службе! — подчеркнул Ратмир Мавлиев.

