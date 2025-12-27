Мэр Уфы поздравил спасателей с профессиональным праздником

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил спасателей с их профессиональным праздником. Он отметил, что сотрудники этой службы первыми оказываются в сложных и опасных ситуациях, выполняя свою работу ежедневно.
— Отвага, самоотверженность, готовность рискнуть собственной жизнью ради спасения других — это те качества, которые вы демонстрируете каждый день. Спасибо за нелегкий, но такой важный труд. Желаю крепкого здоровья и успехов в вашей службе! — подчеркнул Ратмир Мавлиев.
