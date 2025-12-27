Ричмонд
В России снизились цены на мандарины

Средняя цена мандаринов в РФ упала до 185 рублей за килограмм.

Источник: Комсомольская правда

Главный новогодний фрукт в этом году стал доступнее. Согласно исследованию аналитической платформы «Контур. Маркет», которое приводит ТАСС, средняя цена на мандарины в России перед праздниками снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом.

Если в 2024 году килограмм цитрусовых в среднем обходился покупателям в 218 рублей, то сейчас — всего в 185. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав данные шести миллионов чеков по всей стране с начала ноября.

Статистика также указывает на заметные региональные различия. В то время как по стране спрос на мандарины в целом упал на 6%, в отдельных субъектах картина противоположная. Например, жители Тюменской области стали покупать эти фрукты на 34% чаще, а в Красноярском крае — на 24%.

Ещё более контрастная ситуация сложилась с ценами. В Пермском крае стоимость мандаринов, вопреки общему тренду, выросла на 40%, а в Красноярском крае — на 17%.

Тем временем цены на многие популярные продукты в России достигли самого низкого уровня за последние два года. В список подешевевших товаров вошли сливочное масло, яйца, картофель, мандарины, сахар, крупы и помидоры.