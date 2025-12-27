В России снизились цены на мандарины

Статистика также указывает на заметные региональные различия. В то время как по стране спрос на мандарины в целом упал на 6%, в отдельных субъектах картина противоположная. Например, жители Тюменской области стали покупать эти фрукты на 34% чаще, а в Красноярском крае — на 24%.