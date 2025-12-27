В России снизились цены на мандарины

Главный новогодний фрукт в этом году стал доступнее. Согласно исследованию аналитической платформы «Контур. Маркет», которое приводит ТАСС, средняя цена на мандарины в России перед праздниками снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом.
Если в 2024 году килограмм цитрусовых в среднем обходился покупателям в 218 рублей, то сейчас — всего в 185. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав данные шести миллионов чеков по всей стране с начала ноября.
Статистика также указывает на заметные региональные различия. В то время как по стране спрос на мандарины в целом упал на 6%, в отдельных субъектах картина противоположная. Например, жители Тюменской области стали покупать эти фрукты на 34% чаще, а в Красноярском крае — на 24%.
Ещё более контрастная ситуация сложилась с ценами. В Пермском крае стоимость мандаринов, вопреки общему тренду, выросла на 40%, а в Красноярском крае — на 17%.
Тем временем цены на многие популярные продукты в России достигли самого низкого уровня за последние два года. В список подешевевших товаров вошли сливочное масло, яйца, картофель, мандарины, сахар, крупы и помидоры.