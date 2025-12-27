«Кто-то из богатых попросит вернуть»: Соседов высказался о возвращении Урганта на ТВ

— Многие ждут его на телевидении, спрашивают: «Где Ургант?» В нем сочетаются остроумие, находчивость, активность. Поэтому, считаю, что его возвращение на ТВ в следующем году вполне возможно (…) не исключено, что кто-то из богатых попросит вернуть Урганта на телевидение, и сверху спустят наконец разрешение, — подчеркнул Соседов, его цитирует «Газета.Ru».