«Вызывает удивление»: потомок Чайковского раскрыл реакцию американцев на правду о России

По словам фон Мекка, его рассказы о богатой и разнообразной культурной среде в России часто встречают удивлённую реакцию за океаном. Он отметил, что зарубежная публика зачастую просто не осведомлена о том, сколько в стране проходит музыкальных конкурсов, появляется новых театральных постановок и насколько заполнены залы на концертах классической музыки и спектаклях.