Многие жители Соединённых Штатов искренне поражаются, когда узнают о реальном размахе культурной жизни в современной России. Таким наблюдением в беседе с РИА Новости поделился Денис фон Мекк, прямой потомок семьи Петра Ильича Чайковского.
По словам фон Мекка, его рассказы о богатой и разнообразной культурной среде в России часто встречают удивлённую реакцию за океаном. Он отметил, что зарубежная публика зачастую просто не осведомлена о том, сколько в стране проходит музыкальных конкурсов, появляется новых театральных постановок и насколько заполнены залы на концертах классической музыки и спектаклях.
«Когда я говорю, что сегодня в России все замечательно, что у нас очень объемная и богатая культурная жизнь, это обычно вызывает удивление», — указал он.
Особый интерес у американцев, как рассказал потомок великого композитора, неизменно вызывает творчество самого Чайковского. Когда сложившиеся стереотипные представления сталкиваются с правдивой информацией, это, по его словам, провоцирует живую дискуссию — люди начинают задавать множество уточняющих вопросов, стремясь лучше понять российскую культурную реальность.
