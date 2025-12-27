Врач предупредил, как выявить мышиную лихорадку, которая сейчас распространяется по России

«При этом если идет именно среднетяжелое, тяжелое течение, то поражаются почки, боль довольно сильная в пояснице присутствует. Также нарушается мочеотделение: снижается выделение мочи заметно, а в период уже восстановления резко увеличивается выделение мочи. Помимо этого кровотечения присутствуют: это, как правило, десневое кровотечение, кровотечение из носа в случае, если есть раны на коже поверхностные какие-то, из ран», — обозначил врач в разговоре с «Лентой.ру».