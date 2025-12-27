Врач предупредил, как выявить мышиную лихорадку, которая сейчас распространяется по России

В России распространяется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, она же — мышиная лихорадка.
В России фиксируется рост заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом, она же — мышиная лихорадка. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков, перечислил ключевые симптомы — боли в пояснице, проблемы с мочеотделением и кровь из носа.
«При этом если идет именно среднетяжелое, тяжелое течение, то поражаются почки, боль довольно сильная в пояснице присутствует. Также нарушается мочеотделение: снижается выделение мочи заметно, а в период уже восстановления резко увеличивается выделение мочи. Помимо этого кровотечения присутствуют: это, как правило, десневое кровотечение, кровотечение из носа в случае, если есть раны на коже поверхностные какие-то, из ран», — обозначил врач в разговоре с «Лентой.ру».
С января по октябрь 2025 года лихорадку подтвердили более чем у 3,3 тысячи человек в 54 регионах страны. Случаи зарегистрированы в восьми федеральных округах, при этом 86% заболевших — городские жители.
Рост заболеваемости мышиной лихорадкой фиксируется на фоне затяжного подъема гриппа и ОРВИ в России, который уже пятую неделю превышает эпидпорог. По данным НИИ гриппа, на 50-й неделе 2025 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался почти на четверть выше порогового, особенно в крупных городах, где же регистрируют и большинство случаев геморрагической лихорадки.