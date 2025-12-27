В Свердловской области запустили новый туристический автомаршрут

«Новый маршрут “Вдоль Исети на звук колокола: путешествие в Каменск-Уральский” стал четвертым верифицированным в регионе и 121-м в стране. Сегодня туристов Каменск-Уральский привлекает причудливыми скальными ландшафтами, необычными и яркими локациями. За два дня путешествия побываете в музее и храмах, узнаете о культуре и истории коренных народов Урала и отправитесь в мини-круиз по реке Исеть. Автотурмаршрут предназначен для самостоятельных туристов», — говорится в сообщении.