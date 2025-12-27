В Свердловской области запустили новый туристический автомаршрут

Двухдневное путешествие в Каменск-Уральский стало новым турмаршрутом.
Новый автомобильный маршрут для туристов появился в Свердловской области. Маршрут под названием «Вдоль Исети на звук колокола: путешествие в Каменск-Уральский» стал четвертым в регионе и 121-м в России. Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических разработок.
«Новый маршрут “Вдоль Исети на звук колокола: путешествие в Каменск-Уральский” стал четвертым верифицированным в регионе и 121-м в стране. Сегодня туристов Каменск-Уральский привлекает причудливыми скальными ландшафтами, необычными и яркими локациями. За два дня путешествия побываете в музее и храмах, узнаете о культуре и истории коренных народов Урала и отправитесь в мини-круиз по реке Исеть. Автотурмаршрут предназначен для самостоятельных туристов», — говорится в сообщении.
Двухдневный маршрут предлагает познакомиться с историей промышленного города, основанного по указу Петра I в 1701 году. Туристы смогут посетить краеведческий музей, увидеть процесс создания знаменитых каменск-уральских колоколов, осмотреть храмы разных эпох и отправиться в мини-круиз по реке Исеть. В программу также входят природные достопримечательности: 300-миллионные скалы и порог Ревун. Инфраструктура маршрута включает набережные, этнопарк «Угорское поселье», экоферму, а также различные варианты для размещения и питания. Работа по созданию таких маршрутов ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».