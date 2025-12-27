Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 27 декабря 2025: Свиней-людоедов, которых в молдавском селе кормили человечиной, никто не забил; почему на Центральном рынке Кишинева исчезают продавцы; погода в Молдове перед Новым годом

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 27 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 27 декабря 2025:

1. Свиней-людоедов, которых в молдавском селе кормили человечиной, никто не забил, а продолжают выращивать: Попадет ли их мясо на торговый прилавок?

2. Как будто не Новый год: На Центральном рынке Кишинева исчезают продавцы и нет предпраздничной толчеи — цены и холода отбили охоту продавать и покупать.

3. Мороз отступает, но холодным ветром сдувает: В Молдове теплеет до +3 градусов и зарядит дождь — погода перед Новым годом сошла с ума.

4. Держал собственного сына на цепи вместо собаки: Появились новые шокирующие подробности о подозреваемом в громком убийстве как минимум трех людей на ферме в Молдове.

5. В канун нового года министр финансов сообщил «сенсационную» новость: «Молдова больше не считается бедной страной» — почему это даже не смешно.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

