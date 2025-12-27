Во Владивостоке вводится запрет на продажу алкоголя на праздники

На время всех новогодних мероприятий на Центральной площади Владивостока вводится временный запрет на розничную продажу алкоголя вблизи места их проведения. Соответствующие напоминания направлены предпринимателям, чьи торговые точки расположены в этой зоне.
Как сообщили в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города, ограничение вводится в соответствии с краевым законом «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Согласно норме, торговля спиртным не допускается в местах массовых мероприятий, организованных властями, и на расстоянии менее 100 метров от их границ. Запрет действует за час до начала, во время проведения и в течение часа после завершения каждого события.
Специалисты ведомства обратились к бизнесу с просьбой отнестись с пониманием к этим временным мерам, направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности во время праздников.