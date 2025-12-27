Ричмонд
Во Владивостоке вводится запрет на продажу алкоголя на праздники

Ограничение действует за час до, во время и час после массовых мероприятий на расстоянии 100 метров от места их проведения.

Источник: Аргументы и факты

На время всех новогодних мероприятий на Центральной площади Владивостока вводится временный запрет на розничную продажу алкоголя вблизи места их проведения. Соответствующие напоминания направлены предпринимателям, чьи торговые точки расположены в этой зоне.

Как сообщили в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города, ограничение вводится в соответствии с краевым законом «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Согласно норме, торговля спиртным не допускается в местах массовых мероприятий, организованных властями, и на расстоянии менее 100 метров от их границ. Запрет действует за час до начала, во время проведения и в течение часа после завершения каждого события.

Специалисты ведомства обратились к бизнесу с просьбой отнестись с пониманием к этим временным мерам, направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности во время праздников.