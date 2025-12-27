Не верьте, что без колбасы невкусно: готовим оливье, который станет полезнее и даже вкуснее

Иногда 1 января приходит не одно, а с ощущением тяжести в желудке и лишними сантиметрами на талии. Ну любит наш человек майонезные салаты по праздникам, а без оливье Новый год будто вообще не наступит. Мы предлагаем соблюсти традиции, но приготовить низкокалорийный оливье, который будет таким же нежным и сытным, но куда более полезным. Life.ru провёл исследование и выяснил, что и как надо заменить в любимом салате, чтобы сохранить вкус и праздничное настроение.