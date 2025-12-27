СВО, судьба Зеленского и распад ЕС: астролог раскрыл, какие перемены в мире принесёт 2026 год

«В 2026 году судьба Зеленского остаётся неопределённой: его либо сместят, либо он добровольно уйдёт, либо ему предложат провести выборы уже в январе. Предполагается, что уже до марта появится его преемник, который вынужден будет изменить границы — ведь год Лошади сильно влияет на представления о территории и власти», — говорит Зараев. В течение первого квартала 2026-го продолжается СВО, задачи которой должны быть выполнены к середине года. По мнению эксперта, во второй половине года Трамп будет заинтересован завершить конфликт.