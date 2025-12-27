СВО, судьба Зеленского и распад ЕС: астролог раскрыл, какие перемены в мире принесёт 2026 год

Год Лошади по восточной астрологии символизирует перемены и обновления народов. Он будет благоприятным для международных отношений. В годы Лошади происходили важные перемены: просто вспомните 1990, 2002 и 2014-й… В 2026-м ожидается активизация процессов под влиянием Огненной Лошади, которая символизирует ярость, быстрое разрушение старого и зарождение нового. Какие именно перемены будут — в материале.
Политические перемены и уход латиноамериканских лидеров.
Как рассказывает Life.ru астролог Александр Зараев, год Лошади приведёт к отставкам и смене идеологий в разных странах. Африка, Латинская Америка, Юго-Западная Азия… С июня 2026 года, учитывая, что Юпитер и Плутон будут в знаке Льва, начнутся глобальные перемены политических сил. В США снизится влияние республиканца Трампа. В России — укрепление границ, миграционный контроль. В Китае и Европе — ценностные перемены.
Экономика и строительство — подвержены потрясениям в 2026.
«В 2026 году Сатурн и Нептун войдут в знак Овна, что предвещает реформы в строительной сфере — возможна приостановка инвестиционных проектов, изменение законодательства, ужесточение контроля за финансами и недвижимостью», — рассказывает наш эксперт. Перемены пройдут по всем сверхдержавам: Россия, Китай, США, Евросоюз. Экономика переживёт стрессовые времена, связанные с перестройкой прежних принципов и систем.
Международные отношения и глобальные изменения в 2026 году Огненной Лошади.
В 2026, по мнению нашего астролога, антиглобалисты окончательно выиграют. Вместо устройства каждой страны по одному шаблону наступит многовекторная политика. Будет похоже на эпоху смены диктатур с 1953-го по 1989 год, и международные альянсы будут уже совсем другими. Может быть, некоторые страны даже «потрясёт» массовыми беспорядками.
Экологические и климатические потрясения.
Наш эксперт в области астрологии заявляет: «Год обещает землетрясения, сильные климатические изменения и экологическую нестабильность, что связано с активизацией природных процессов и переменами в состоянии Земли». С одной стороны, это страшно. С другой — больше стимулов для практик устойчивого развития.
Экономические изменения и борьба за ресурсы.
Во второй половине 2026 года начнётся восстановление разорванных связей, усилится конкуренция за энергетические ресурсы, нефть и газ. За международные рынки будут бороться не только арабы, РФ и США. Аргентина, Парагвай, Чили, Бразилия… У них тоже может найтись своя нефть. Эта парадигма перераспределения сил в экономике и дипломатии определит новый уклад развития.
СВО и Зеленский в 2026 году — неужели конец?
«В 2026 году судьба Зеленского остаётся неопределённой: его либо сместят, либо он добровольно уйдёт, либо ему предложат провести выборы уже в январе. Предполагается, что уже до марта появится его преемник, который вынужден будет изменить границы — ведь год Лошади сильно влияет на представления о территории и власти», — говорит Зараев. В течение первого квартала 2026-го продолжается СВО, задачи которой должны быть выполнены к середине года. По мнению эксперта, во второй половине года Трамп будет заинтересован завершить конфликт.
Ранее говорилось, что 2025 год подведёт основные итоги. Но ситуация осложнена, поскольку Зеленский несвободен и его уберут в первом квартале. Новое руководство попытается сохранить влияние на южные области, а также завершить военные операции. На Украине вероятен приход военных к власти, что приведёт к разграничению зон влияния России и Запада.
Александр Зараев.
Астролог.
Далее в 2026 году ожидается распад ЕС, но, пока не понятно, с какой именно страны он начнётся. Первая половина года будет эгоистичной, ведь год Лошади — это год сосредоточенности на собственных интересах. Везде национальные силы будут ориентироваться на внутренние задачи, реализуя цели любыми средствами, что проявится и на международной арене. Кстати, вся Россия уже рыдает — исключительно на Life.ru.
Эзотерика Еще.