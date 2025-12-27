Муж из Бурятии украл кролика для беременной жены. На дело он пошёл с любовницей

Всё началось с того, что по дороге в магазин наш герой познакомился с другой женщиной. Вместе они пропустили пару рюмочек, а после отправились в зоомагазин. Там мужчина, определившись с выбором, просто достал понравившегося кролика из клетки, спрятал под куртку и вышел, не заплатив. Дома он гордо вручил «пушистый сюрприз» жене.