Муж из Бурятии украл кролика для беременной жены. На дело он пошёл с любовницей

Всё началось с того, что по дороге в магазин наш герой познакомился с другой женщиной. Вместе они пропустили пару рюмочек, а после отправились в зоомагазин. Там мужчина, определившись с выбором, просто достал понравившегося кролика из клетки, спрятал под куртку и вышел, не заплатив. Дома он гордо вручил «пушистый сюрприз» жене.
Муж из Бурятии украл кролика для беременной жены. Видео © Telegram / Полиция Бурятии.
В дежурную часть обратилась директор зоомагазина, где продавец обнаружил пропажу животного. В результате оперативных мероприятий полиция установила подозреваемого — им оказался 34-летний безработный житель Тарбагатайского района, ранее судимый за имущественные преступления.
Кролика изъяли и вернули законной маленькой хозяйке — шестилетней девочке, для которой его и забронировали родители. Ущерб составил 3,5 тысячи рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
