Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запас бумаги и зонт с дырками: курганцы рассказали о нелепых подарках от «Тайного Санты»

Участники новогодней игры «тайный Санта» в Кургане пожаловались на необычные и, по их мнению, бесполезные подарки. Как сообщили горожане, вместо ожидаемых приятных сюрпризов им доставались запасы бытовой химии и товаров для дома, неисправные предметы, а также календари с истекшим сроком актуальности. О самых нестандартных подарках горожане рассказали корреспонденту URA.RU.

Жительница Кургана получила от «тайного Санты» годовой запас туалетной бумаги.

Участники новогодней игры «тайный Санта» в Кургане пожаловались на необычные и, по их мнению, бесполезные подарки. Как сообщили горожане, вместо ожидаемых приятных сюрпризов им доставались запасы бытовой химии и товаров для дома, неисправные предметы, а также календари с истекшим сроком актуальности. О самых нестандартных подарках горожане рассказали корреспонденту URA.RU.

Одна из участниц игры призналась, что сильно удивилась выбору дарителя. «Однажды я попросила у “тайного Санты” то, что “поможет мне в новом году”. Мой “тайный Санта” оказался с юмором и подарил годовой запас туалетной бумаги», — рассказала читательница URA.RU. Она добавила, что к упаковке приложили записку с пояснением, что такой подарок «точно выручит в любой ситуации».

Другой житель Кургана получил в подарок хозяйственное пластиковое ведро. В него «Санта» сложил случайный набор предметов и к каждому прикрепил пояснение. Ведро заполнили книгой с цитатами философа «для мудрости», куском хозяйственного мыла «для чистоты в доме», губкой для посуды и мелкими безделушками «на удачу». По словам курганца, такой подарок больше всех удивил коллег, которые ждали привычные сладости и сувениры.

Среди других нелепых презентов местные жители назвали зонт с дырками, разноцветные носки из разных пар, набор для выращивания растения с одним высохшим семечком и бумажный календарь на уже прошедший год. Участники обменов признались, что подобные сюрпризы чаще всего появляются там, где заранее не обсуждают список желаний и не устанавливают минимальную стоимость подарка.

На фоне необычных и порой бесполезных подарков в играх «тайный Санта» в регионе проходит официальная акция «Елка желаний» при поддержке губернатора. В ее рамках Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов, депутаты и бизнесмены заранее выбирают письма детей из семей участников СВО, многодетных и малообеспеченных семей, чтобы до Нового года исполнить их точные пожелания — от спортивного инвентаря и техники до игрушек и товаров для творчества.