Запас бумаги и зонт с дырками: курганцы рассказали о нелепых подарках от «Тайного Санты»

На фоне необычных и порой бесполезных подарков в играх «тайный Санта» в регионе проходит официальная акция «Елка желаний» при поддержке губернатора. В ее рамках Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов, депутаты и бизнесмены заранее выбирают письма детей из семей участников СВО, многодетных и малообеспеченных семей, чтобы до Нового года исполнить их точные пожелания — от спортивного инвентаря и техники до игрушек и товаров для творчества.