Бизнесмен Товстик рассказал о шокирующем «кровавом» послании от бывшей жены

Бизнесмен Роман Товстик рассказал, что во время расставания с бывшей супругой Еленой нашёл письмо, якобы написанное кровью. Об этом он поделился в интервью YouTube‑каналу «Осторожно, Собчак».

«Я зашёл в дом, и на полу в её комнате лежала фотография — написанное письмо и наша с Полиной фотография. Я сперва подумал, что это краска. Я экспертизу не брал, может быть, это вообще не кровь, но выглядит как кровь», — поделился Роман.

По словам Товстика, в письме были строки: «Я тебя люблю, жить без тебя не могу. Моя кровь». Сначала бизнесмен предположил, что послание могла оставить его дочь Аня, увлекающаяся экспериментами с красками. Он отметил, что даже сейчас не исключает, что письмо было написано краской, а не кровью, так как экспертизу не проводил.

Ранее Елена озвучила свою версию событий, связанных с их расставанием. По её словам, на решение мужа повлияло возможное употребление им запрещённых веществ после участия в ретритах с клубом Дибровой. Елена предположила, что это могло подтолкнуть Романа к уходу из семьи. Она также выразила мнение, что действия Дибровой были продиктованы завистью к семейному счастью Товстиков.

