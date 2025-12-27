Синоптики рассказали, какая погода будет в Перми на Новый год

Отмечается, что в понедельник, 29 декабря, в Перми возможно кратковременное похолодание. При прояснениях температура может опуститься до −20 градусов, но при сплошной облачности заметного провала по температуре может не быть. Прогноз на новогоднюю ночь метеорологи называют предварительным: помимо температуры около −10°C, сохраняется вероятность небольшого снегопада, однако расчеты еще могут измениться.