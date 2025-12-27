Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали, какая погода будет в Перми на Новый год

В Перми в новогоднюю ночь ожидается около −10 градусов. Такой предварительный прогноз на 31 декабря — 1 января дали синоптики ГИС-центра ПГНИУ. По их данным, в ближайшие выходные в городе пройдут небольшие снегопады, из-за чего высота снежного покрова может увеличиться до 50 сантиметров.

Прогноз по осадкам может не подтвердиться, уточнили синоптики.

В Перми в новогоднюю ночь ожидается около −10 градусов. Такой предварительный прогноз на 31 декабря — 1 января дали синоптики ГИС-центра ПГНИУ. По их данным, в ближайшие выходные в городе пройдут небольшие снегопады, из-за чего высота снежного покрова может увеличиться до 50 сантиметров.

«Температура воздуха в новогоднюю ночь составит −7…-10 градусов», — сказано в telegram-канале центра. Уточняется, что осадки в конце декабря добавят снега в городе и окрестностях, но сильных метелей сейчас не ожидается.

Отмечается, что в понедельник, 29 декабря, в Перми возможно кратковременное похолодание. При прояснениях температура может опуститься до −20 градусов, но при сплошной облачности заметного провала по температуре может не быть. Прогноз на новогоднюю ночь метеорологи называют предварительным: помимо температуры около −10°C, сохраняется вероятность небольшого снегопада, однако расчеты еще могут измениться.