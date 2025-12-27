Синоптики рассказали, какая погода будет в Перми на Новый год

Прогноз по осадкам может не подтвердиться, уточнили синоптики.
В Перми в новогоднюю ночь ожидается около −10 градусов. Такой предварительный прогноз на 31 декабря — 1 января дали синоптики ГИС-центра ПГНИУ. По их данным, в ближайшие выходные в городе пройдут небольшие снегопады, из-за чего высота снежного покрова может увеличиться до 50 сантиметров.
«Температура воздуха в новогоднюю ночь составит −7…-10 градусов», — сказано в telegram-канале центра. Уточняется, что осадки в конце декабря добавят снега в городе и окрестностях, но сильных метелей сейчас не ожидается.
Отмечается, что в понедельник, 29 декабря, в Перми возможно кратковременное похолодание. При прояснениях температура может опуститься до −20 градусов, но при сплошной облачности заметного провала по температуре может не быть. Прогноз на новогоднюю ночь метеорологи называют предварительным: помимо температуры около −10°C, сохраняется вероятность небольшого снегопада, однако расчеты еще могут измениться.