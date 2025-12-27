3I/ATLAS на пути к Юпитеру пересечет границу Рака и переместится в Близнецы: как движется неизвестный объект

Комета 3I/ATLAS в субботу, 27 декабря, проходит на минимальном расстоянии от звезды Регул — самой яркой звезды созвездия Льва. Это последнее заметное сближение небесного тела с яркими объектами звездного неба перед его дальнейшим удалением от Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Сейчас объект находится в 273 млн км от Земли. Комета находится в созвездии Льва, пересечет границу Рака в начале января 2026 года и переместится в Близнецы, где сблизится с Юпитером в марте 2026 года.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как сообщают ученые, комета движется с малым наклоном к эклиптике, что вызывает дискуссии о ее природе. Астрономы также обращают внимание, что движение кометы направлено противоположно годовому движению Солнца по небу — от более поздних зодиакальных созвездий к более ранним.
После прохождения Близнецов объект покинет пределы наблюдаемой части неба, а затем и Солнечную систему, окончательно исчезнув из поля зрения земных телескопов.
Напомним, некоторые ученые опасаются, что перед уходом из Солнечной системы в 2026 году объект может столкнуться с Юпитером. Астрономы не уверены в его происхождении, но предполагают, что он может быть из «толстого диска» Млечного Пути, а некоторые даже утверждают, что речь идет об инопланетном корабле.