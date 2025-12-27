Врач рассказала, как пережить новогоднее застолье без вреда здоровью

Она добавила, что не стоит злоупотреблять алкогольными напитками и тем более их смешивать. Лучше отдать предпочтение воде и морсам. Мандарины стоит есть до салатов. Этот цитрус быстро переваривается, и если начать угощаться им после основных блюд, может начаться процесс брожения, вызывая метеоризм и дискомфорт в животе, обратила внимание врач.