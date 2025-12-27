ВС РФ поразили цех ВСУ по изготовлению ракетного оружия в Харькове

Российские войска нанесли удар в Харькове производственному комплексу, где изготавливалось ракетное вооружение для украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В сообщении утверждается, что высокоточным оружием успешно поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ на территории машиностроительного завода в Харькове.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нанесли удар по позициям украинских сил в районе Красноармейска. Согласно информации от Минобороны России, в наступлении использовались беспилотники, артиллерийские орудия и танковые экипажи.
Также ранее стало известно, что Вооруженные Силы РФ поразили объекты аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, а также производственные мощности по сборке ударных дронов и базы временного размещения украинских подразделений.