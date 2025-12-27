В воздушном пространстве Польши заметили два самолета НАТО

В воздушном пространстве Польши зафиксирована активность авиации Североатлантического альянса. Поданным сервиса Flightradar24, два военных самолёта НАТО выполняют полёты в районе городов Люблин и Жешув.
Речь идёт о воздушном танкере-заправщике Airbus A330−243MRTT и самолёте дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО).
Воздушные суда совершают круговые полёты на высотах от восьми до десяти километров. Их траектория проходит через ключевые диспетчерские районы аэропортов в указанных польских городах.
Ранее Вооруженные силы Польши подняли в небо военную авиацию в связи с предполагаемой активностью беспилотных летательных аппаратов в приграничных районах на западе Украины. Согласно источнику, ВВС республики использовали польские и натовские истребители.