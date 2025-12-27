Астрономы раскрыли дальнейший путь загадочного 3I/ATLAS

«Комета 3I/ATLAS находится на пути к Юпитеру и пройдет сегодня на небе на минимальном расстоянии от звезды Регул», — передают астрономы из Лаборатории солнечной активности в своем telegram-канале. Предполагается, что через некоторое время комета полностью скроется с поля зрения астрономических приборов. Маршрут кометы был спрогнозирован заранее и космический объект продолжает ему следовать, не отклоняясь от курса.