Астрономы раскрыли дальнейший путь загадочного 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS продолжает движение в сторону Юпитера.
Комета 3I/ATLAS продолжает двигаться в сторону Юпитера, сейчас она находится максимально близко с яркой звездой Регул. На это обратили внимание специалисты из Лаборатории солнечной астрономии.
«Комета 3I/ATLAS находится на пути к Юпитеру и пройдет сегодня на небе на минимальном расстоянии от звезды Регул», — передают астрономы из Лаборатории солнечной активности в своем telegram-канале. Предполагается, что через некоторое время комета полностью скроется с поля зрения астрономических приборов. Маршрут кометы был спрогнозирован заранее и космический объект продолжает ему следовать, не отклоняясь от курса.
По оценкам специалистов, сейчас 3I/ATLAS находится на расстоянии чуть более 273 млн километров от Земли. За неделю после минимальной дистанции 19 декабря комета удалилась еще примерно на 4,5 млн километров.
Комету 3I/ATLAS обнаружили летом 2025 года системой телескопов ATLAS, а NASA и ЕКА признали ее третьей известной межзвездной кометой. 19 декабря она прошла на минимальном расстоянии от Земли — около 270 млн километров. Вокруг объекта уже несколько месяцев строятся всевозможные теории его происхождения. Например, озвучивалось мнение, что это не комета, а искусственный объект.