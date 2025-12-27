Baza: Снегопады на Камчатке нарушили работу транспорта и энергоснабжения

Наиболее сложная обстановка сложилась в Петропавловске-Камчатском, где с перебоями работает общественный транспорт, а также в Усть-Большерецком округе и Вилючинске, где перекрыли несколько дорог. В Елизовском районе частично отключили электроснабжение в четырех поселках. В аэропорту Елизово перенесли пять рейсов на прилет и пять на вылет. В Петропавловске-Камчатском и Елизово школьников отправили на каникулы раньше срока.