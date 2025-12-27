Baza: Снегопады на Камчатке нарушили работу транспорта и энергоснабжения

На Камчатке из-за сильных снегопадов осложнилась работа транспорта и коммунальных служб. Об этом сообщает Baza.
В декабре на полуострове выпало более двух месячных норм осадков, при этом, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохраняются. Уборочная техника не справляется с нагрузкой и местами застревает в снегу.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Петропавловске-Камчатском, где с перебоями работает общественный транспорт, а также в Усть-Большерецком округе и Вилючинске, где перекрыли несколько дорог. В Елизовском районе частично отключили электроснабжение в четырех поселках. В аэропорту Елизово перенесли пять рейсов на прилет и пять на вылет. В Петропавловске-Камчатском и Елизово школьников отправили на каникулы раньше срока.
Власти рекомендовали жителям по возможности оставаться дома. В случае необходимости поездок гражданам советуют пользоваться общественным транспортом, несмотря на временные ограничения в его работе, передает Telegram-канал.
Почти треть месячной нормы осадков выпала в столичном регионе с вечера 26 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в Московской области больше всего осадков зафиксировали в Клину — 14 миллиметров или 30 процентов месячной нормы, Долгопрудном — 13 миллиметров, Подмосковной — 12 миллиметров.