В Башкирии с нового года введут ряд ограничений для охотников

Между тем, охотинспекторы продолжают обследовать территории их обитания для профилактики браконьерства. Так, во время планового обхода в Бирском районе охотинспектор Евгений Глинкин обнаружил четырех самок с потомством этого года. Инспектор оставил для животных на подкормочной площадке кукурузу и пшеницу. У лесных обитателей отмечается хороший аппетит, они здоровы. Также в ведомстве отметили, что на проверяемой территории не заметили следов браконьерства.