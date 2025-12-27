В Башкирии с нового года введут ряд ограничений для охотников

В Башкирии сезон охоты на кабанов продлится до 28 февраля 2026 года. Но с 1 января вводятся некоторые временные ограничения на отдельные способы добычи кабана. Будет запрещена загонная охота и привлечение охотничьих собак, напомнили в минэкологии.
Между тем, охотинспекторы продолжают обследовать территории их обитания для профилактики браконьерства. Так, во время планового обхода в Бирском районе охотинспектор Евгений Глинкин обнаружил четырех самок с потомством этого года. Инспектор оставил для животных на подкормочной площадке кукурузу и пшеницу. У лесных обитателей отмечается хороший аппетит, они здоровы. Также в ведомстве отметили, что на проверяемой территории не заметили следов браконьерства.
Напомним, в прошлом году была выявлена незаконная добыча 31 лося, 18 косуль, 17 кабанов, 1 лисицы и 8 куниц. С целью взыскания ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, виновным лицам предъявлены иски на сумму 5,1 млн рублей, писал ранее «Башинформ».