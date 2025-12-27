За сутки в Башкирии более 30 водителей задержаны в состоянии опьянения

В ходе операции «Трезвый водитель» инспекторы Госавтоинспекции провели в Башкирии профилактические мероприятия. Целью рейдов стало предупреждение аварий и пресечение нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Севастьянов.
За пятницу сотрудники составили более 1200 административных протоколов. Были задержаны 33 водителя в состоянии опьянения, 24 человека, управлявших транспортными средствами без прав, и 5 водителей, ранее лишённых водительских удостоверений. Все они отстранены от управления автомобилями.
