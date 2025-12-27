Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генштаб: время развертывания комплекса «Орешник» составляет считанные минуты

В Генштабе рассказали, сколько времени требуется для развертывания «Орешника».

Источник: Комсомольская правда

Начальник Генерального штаба — первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко рассказал о том, сколько времени требуется для развертывания комплекса «Орешник», который уже находится на территории республики.

Как подчеркнул Муравейко, несение боевого дежурства — комплексное понятие. Для находящегося на территории Беларуси «Орешника» уже определены районы его боевого патрулирования, в настоящее время проводится слаживание боевых расчетов, его привязка к координатам.

— Заступление на боевое дежурство — это ничто иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения тех задач, которые будут на него возложены, — приводит слова главы Генштаба ОНТ.

Говоря о тайминге развертывания комплекса, Муравейко подчеркнул, что здесь важны несколько факторов, в частности, степень готовности других элементов.

— Но это считанные минуты, весьма быстро, — констатировал Павел Муравейко.

Ранее мы писали о том, почему болельщики минского «Динамо» после победы всей ареной поют «Седую ночь» (тут про это).