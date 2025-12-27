Генштаб: время развертывания комплекса «Орешник» составляет считанные минуты

Начальник Генерального штаба — первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко рассказал о том, сколько времени требуется для развертывания комплекса «Орешник», который уже находится на территории республики.
Как подчеркнул Муравейко, несение боевого дежурства — комплексное понятие. Для находящегося на территории Беларуси «Орешника» уже определены районы его боевого патрулирования, в настоящее время проводится слаживание боевых расчетов, его привязка к координатам.
— Заступление на боевое дежурство — это ничто иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения тех задач, которые будут на него возложены, — приводит слова главы Генштаба ОНТ.
Говоря о тайминге развертывания комплекса, Муравейко подчеркнул, что здесь важны несколько факторов, в частности, степень готовности других элементов.
— Но это считанные минуты, весьма быстро, — констатировал Павел Муравейко.
