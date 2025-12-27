Посол Касаткин: россияне не могут оспорить отказ в ВНЖ в Латвии

Граждане России продолжают оспаривать в судах Латвии решения об аннулировании видов на жительство, но положительных решений в их пользу пока не зафиксировано. Об этом рассказал временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин.
«Пока не фиксировали случаев, когда бы местная Фемида встала на защиту россиян. При этом сохраняется возможность задействовать международные механизмы защиты прав», — приводит РИА Новости его слова.
По данным миграционных служб Латвии, из 30 тысяч граждан РФ, затронутых новыми требованиями о переоформлении ВНЖ, почти 15 тысяч получили статус постоянного жителя ЕС, 5,9 тысячи оформили временный вид на жительство, 3,9 тысячи продолжают процесс легализации. Около 3 тысяч выехали добровольно, а десять депортированы.
Касаткин также обратил внимание на «острый гуманитарный характер» миграционных поправок. По его словам, изменения затрагивают в первую очередь пожилых людей, которым тяжело проходить бюрократические процедуры и сдавать экзамен на знание латышского языка.
Как писал сайт KP.RU, Касаткин также сообщил о наращивании военных приготовлений Латвии у границы с Россией. По его словам, сейчас Рига «ускоренными темпами» работает над созданием противомобильной инфраструктуры в приграничной с нашей страной зоне.