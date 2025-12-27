«Безжалостно вырезали два куплета»: Лоза раскритиковал «Давай поженимся»

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал программу «Давай поженимся!» после того, как сценаристы проекта не выполнили условия, о которых они договаривались в артистом.
По его словам, он не хотел исполнять песню «Плот», на что организаторы согласились. Певцу сказали, что он сможет исполнить другую свою композицию про Новый год.
— Мне пообещали, но всю передачу построили вокруг плота: они его сколотили из бревен, ползали по нему, саму песню пели, танцевали, показывали жестами. Я все стерпел ради того, чтобы в конце исполнить то, что они мне обещали… В телевизионном эфире я начал петь и тут же закончил, потому что они безжалостно вырезали два куплета из трех, — написал Лоза в своем Telegram-канале.
Он также назвал программу «отстойным проектом», на котором происходит «пошлая чепуха».
До этого российский журналист Отар Кушанашвили сильно возмутился поведением телеведущей Ларисы Гузеевой. Он отметил, что Гузеева во время съемок программы «Давай поженимся!» играет роль «настоящей мегеры».
Критик Сергей Соседов обрушился с критикой на шоу «Давай поженимся!» и ведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову. Он добавил, что сама программа является безвкусной. Соседов сравнил ее с разговорами пожилых женщин во дворе.