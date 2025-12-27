Новогодний «подарок» от злоумышленников: игра «Тайный Санта» стала новой ловушкой для россиян

Однако настоящая опасность, как отметили в Роскачестве, грозит после. При вводе данных карты пользователь попадает на страницу «подтверждения операции», где его просят ввести код из СМС от банка. Зачастую люди, не читая сообщение, автоматически вводят цифры или соглашаются с автоподстановкой. Одно нажатие кнопки «подтвердить» — и со счёта списывается сумма, в десятки раз превышающая первоначальный «взнос».