Новогодний «подарок» от злоумышленников: игра «Тайный Санта» стала новой ловушкой для россиян

В предновогодней суете мошенники начали изобретать новые способы обмана. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили, что злоумышленники стали маскировать свои схемы под популярную праздничную игру «Тайный Санта».
Как рассказал ТАСС руководитель центра Сергей Кузьменко, аферисты используют простой психологический расчёт: в ожидании чуда люди легче расстаются с деньгами. Жертвам предлагают сделать, казалось бы, небольшой перевод — например, тысячу рублей «на подарок незнакомцу» для шанса выиграть пять тысяч, или пять тысяч ради мнимой возможности получить новейший iPhone. На деле эти средства, подчёркивает эксперт, просто исчезают в никуда.
Однако настоящая опасность, как отметили в Роскачестве, грозит после. При вводе данных карты пользователь попадает на страницу «подтверждения операции», где его просят ввести код из СМС от банка. Зачастую люди, не читая сообщение, автоматически вводят цифры или соглашаются с автоподстановкой. Одно нажатие кнопки «подтвердить» — и со счёта списывается сумма, в десятки раз превышающая первоначальный «взнос».
Кузьменко призвал проявлять максимальную бдительность. По его словам, ни одна честная благотворительная или развлекательная акция не запросит платёжные реквизиты.
Ранее KP.RU рассказал, как стоит себя вести при общении с потенциальными мошенниками по телефону. В первую очередь человек должен не паниковать и не спешить выполнять все, что говорит аферист.