Водительские права, истекающие после 1 января, не продлятся автоматически

Водительские права с будущего года перестанут продлеваться автоматически, сказали в Госдуме.
Как объяснили в нижней палате российского парламента, автоматическое продление объявлялось в период пандемии и представляло собой временную меру, сообщает РИА «Новости».
Водительские права, действие которых заканчивается до 1 января, будут автоматически продлены. Срок продления составит 3 года.
