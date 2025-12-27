Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий предложил не включать выходные в число дней отпуска

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не включать выходные в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Он также выдвинул идею о сокращении рабочей недели для сотрудников с детьми.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не включать выходные в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Он также выдвинул идею о сокращении рабочей недели для сотрудников с детьми.

— Мы требуем не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сократить рабочую неделю для сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети, — передает слова Слуцкого ТАСС.

Он добавил, что из-за чрезмерной нагрузки на работе, россияне теряют мотивацию и выгорают. Впоследствии это приводит к снижению производительности труда.

До этого Слуцкий предложил ввести в России новую категорию ветеранов — людей, которые заработали большой трудовой стаж. По его словам, россияне, отдавшие труду 35−40 лет, внесли весомый вклад в развитие страны, однако из‑за отсутствия наград не могут получить звание «Ветеран труда».

Стало известно, что специальные льготные топливные карты для многодетных семей могут ввести в России. При этом нефтегазовые компании с собственными сетями АЗС также отметили «важность инициативы по социальной поддержке многодетных семей».

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше