Слуцкий предложил не включать выходные в число дней отпуска

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не включать выходные в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Он также выдвинул идею о сокращении рабочей недели для сотрудников с детьми.
— Мы требуем не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, а также сократить рабочую неделю для сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети, — передает слова Слуцкого ТАСС.
Он добавил, что из-за чрезмерной нагрузки на работе, россияне теряют мотивацию и выгорают. Впоследствии это приводит к снижению производительности труда.
До этого Слуцкий предложил ввести в России новую категорию ветеранов — людей, которые заработали большой трудовой стаж. По его словам, россияне, отдавшие труду 35−40 лет, внесли весомый вклад в развитие страны, однако из‑за отсутствия наград не могут получить звание «Ветеран труда».
Стало известно, что специальные льготные топливные карты для многодетных семей могут ввести в России. При этом нефтегазовые компании с собственными сетями АЗС также отметили «важность инициативы по социальной поддержке многодетных семей».