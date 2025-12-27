23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год

«Профессия спасателя — одна из самых сложных и тяжелых. Она часто связана с риском для жизни и здоровья и требует не только высокого профессионализма, но и таких личных качеств, как мужество, хладнокровие, умение быстро принимать правильные решения в самых экстремальных ситуациях», — написал он в своем ТГ-канале.
Это и одна из самых благородных и необходимых профессий. Сотрудники МЧС пользуются искренним и заслуженным уважением в обществе, уверен глава Крыма.
По информации Аксенова, только в 2025 году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных. На пожарах, в ДТП, в горах и на воде спасено около 300 человек.
Авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.
Подразделения Пожарной охраны Республики Крым осуществили за год более 6,7 тысяч выездов, подразделения «КРЫМ-СПАС» — 5,1 тысяч выездов. Специалисты службы-112 ГКУ РК «Безопасный регион» приняли и обработали более 835 тысяч вызовов, привел статистику глава республики.
«Сотрудники федерального и регионального МЧС показали высокую эффективность и готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Благодарю всех за труд, желаю крепкого здоровья, мира и новых успехов! И пусть в следующем году у вас будет как можно меньше работы», — заключил Сергей Аксенов.