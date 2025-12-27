В Усть-Илимском районе введено ограничение движения из-за сильного снегопада

IrkutskMedia, 27 декабря. В Усть-Илимском районе введено ограничение дорожного движения в связи с ухудшением погоды с 73 по 245 км региональной дороги «Братск — Усть-Илимск» и действуют для большегрузов и автобусов. В настоящее время на участке дороги работают восемь машин спецтехники. Альтернативных путей объезда нет.