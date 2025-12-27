Ричмонд
В Усть-Илимском районе введено ограничение движения из-за сильного снегопада

Альтернативных путей объезда нет.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 декабря. В Усть-Илимском районе введено ограничение дорожного движения в связи с ухудшением погоды с 73 по 245 км региональной дороги «Братск — Усть-Илимск» и действуют для большегрузов и автобусов. В настоящее время на участке дороги работают восемь машин спецтехники. Альтернативных путей объезда нет.

Как сообщает Госавтоинспекция, о восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, 23 декабря в Шелеховском и Слюдянском районах ввели ограничение дорожного движения для грузового транспорта и рейсовых автобусов Р-258 «Байкал» с 45-го по 100-й км с 13.30. Ограничение было введено в профилактических целях.